ДОСТАВКА ГРУЗОВ

Тел. +7 (995) 902-77-70
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info@lazonex.ru
г. Москва,
ул. Профсоюзная 43/1
Поставляем оптом любые товары по всему СНГ в том числе по России, Беларусcии, Казахстане, Киргизии: алкогольная, табачная, мясная (мясо, сало и все что связано с мясом), молочная продукция, сток одежды, новая одежда, секонд-хэнд, запчасти и т.д.
Доставка одежды из Европы с нами это просто! Наши склады расположены в Европе, на них происходит консолидация сборных грузов.
Поставка одежды и обуви является одной из наиболее востребованных категорий в России. Привозим секонд-хэнд из Германии, Англии, США и других стран
Необходимость обновлять технологические линии и увеличивать производственные мощности возникает у любого промышленного предприятия...
Оптово Логистическая компания "Lazonex" в комплексе с услугой по поставке авто запчастей из Европы, ОАЭ, США, Японии, Китая, Кореи...
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