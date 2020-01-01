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lazonex

Тел. +7 (995) 902-77-70

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ДОСТАВКА ГРУЗОВ

Логистическая компания – оказывает полный комплекс услуг по доставке ваших грузов. История компании начинается с 1990 года – это годы взаимодействия с нашими оптово-розничными партнерами, занимающимися экспортом и импортом. Большинство компаний заказывают данные услуги под ключ, стремясь максимально экономить собственное время, средства и отстраивать понятную логистику уже для своих собственных клиентов. У нас огромный опыт поставки секонд-хэнд, стока одежды и новой одежды разных ценовых категорий в Россию, Беларусcию, Казахстан, Киргизию из Европы и Америки.
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ДОСТАВКА АВТО, Ж/Д, МОРЕМ
ОТ СКЛАДА ДО СКЛАДА «ПОД КЛЮЧ»
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Комплексная 3PL логистика

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ

Мы взаимодействуем с заказчиками на всей территории России и СНГ, в том числе в Беларусии, Казахстане, Киргизии. Доставка сборных грузов на склады России, дает возможность, в режиме реального времени, осуществлять контроль за всеми этапами доставки, соблюдать установленные сроки и следить за качеством продукции и оказываемых нами услуг.

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Поставленные пакеты

Наши работы охватывают весь процесс доставки груза из пункта А в пункт Б, включая разработку логистики, процедуры оформления заказа и всей сопроводительной документации. Мы пишем тексты для любых видов транспортных средств и оборудования.

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Охваченно стран

Международные автомобильные перевозки комплектных и сборных грузов автомобилями различных типов между Россией и странами Западной, Центральной и Восточной Европы, СНГ и Азии

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Тонны товаров

Наша компания сотрудничает с надежными страховыми компаниями, которые являются лидерами на рынке страхования грузов. Поэтому в рамках перевозки мы всегда можем предложить Вам довольно низкие ставки на услуги дополнительного страхования «от всех рисков».

НАШИ УСЛУГИ

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Поставляем оптом любые товары по всему СНГ в том числе по России, Беларусcии, Казахстане, Киргизии: алкогольная, табачная, мясная (мясо, сало и все что связано с мясом), молочная продукция, сток одежды, новая одежда, секонд-хэнд, запчасти и т.д.

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Оптовая поставка стока и новой одежды из Европы и Америки

Доставка одежды из Европы с нами это просто! Наши склады расположены в Европе, на них происходит консолидация сборных грузов.
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Оптовая поставка секонд-хэнда из Европы и Америки

Поставка одежды и обуви является одной из наиболее востребованных категорий в России. Привозим секонд-хэнд из Германии, Англии, США и других стран
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Оптовая поставка оборудования из Европы и Америки

Необходимость обновлять технологические линии и увеличивать производственные мощности возникает у любого промышленного предприятия...
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Оптовая поставка запчастей из Европы и Америки

Оптово Логистическая компания "Lazonex" в комплексе с услугой по поставке авто запчастей из Европы, ОАЭ, США, Японии, Китая, Кореи...
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Оптовая поставка сантехники из Европы и Америки

Занимаетесь продажей зарубежной сантехники и ищите методы быстрой растаможки? Специалисты ООО "Lazonex" помогут грамотно оформить...